ВОЙНА В Украине Беларусь стягивает оружие к украинской границе: в ЦПД раскрыли цель

2024-08-11 09:30

 

Этим решением Лукашенко пытается отвлечь внимание украинского командования на то направление.

Беларусь стягивает тяжелое вооружение и войска к границе в Украине. В Центре противодействия дезинформации раскрыли мотивы этого решения.

"Стягивание оружия со стороны Беларуси к границе - это попытка помочь (российскому диктатору Владимиру) Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление", - отметил глава ЦПД Андрей Коваленко.

В то же время он убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "может прогнозировать последствия любых провокаций".

Беларусь стягивает войска к границе - что известно

Как сообщалось ранее Александр Лукашенко дал указания усилить группировку войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях у украинской границы.

"Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в частности реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задание на осуществление маршей в назначенные районы", - заявил министр обороны РБ Хренин.

Соответствующие заявления прозвучали на фоне обвинения Украины в нарушении воздушного пространства Беларуси дронами.

 

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