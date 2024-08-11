ВОЙНА В Украине Армия рф готовится к штурмовым действиям в Волчанске — ОТГ Харьков

2024-08-11 12:30


Российские войска вблизи Волчанска Харьковской области готовятся к штурмовым действиям — перегруппировываются и проводят ротации личного состава. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке Харьков.

Как отметили украинские военные, враг осуществил перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка, а также проводит внутреннюю ротацию личного состава в подразделениях 138-й отдельной мотострелковой бригады.

Там также добавили, что на направлении Казачья Лопань — Золочев оккупанты начали больше использовать беспилотников. В ОТГ Харьков предполагают, что дроны они применяют для поиска украинских подразделений.

В оперативно-тактической группировке отмечают, что за минувшие сутки в районе Волчанска произошло четыре боевых столкновения.

10 августа ISW сообщал, что значительная передислокация частей Северной группировки войск РФ в Курскую область может свидетельствовать о том, что российское военное командование решило, что срыв наступления на севере Харьковской области является «необходимой жертвой» для адекватного ответа на вторжение в Курскую область.

Ситуация в Волчанске — что известно

После того, как 10 мая российские оккупанты попытались прорвать оборону Украины под Волчанском Харьковской области, украинские войска полностью восстановили контроль над большей частью города, сообщали в ОСУВ Хортица в июне.

2 июля в группировке войск Харьков сообщили, что российские оккупанты переместили в Волчанск Харьковской области три штурмовые группы для пополнения потерь.

13 июля военные рассказали, что Россия пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцов и в Волчанске, а также готовит подразделения к атакам в городе.

13 июля в ОТГ Харьков сообщили, что Россия пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцов и в Волчанске Харьковской области, а также готовит подразделения к атакам в городе.

ISW 26 июля фиксировал продвижение ВСУ в Волчанске.

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