Спорт На Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 медалей

2024-08-12 09:36

Украина в минувший уикенд официально завершила выступления на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Украинские спортсмены завоевали 12 медалей.

"Золото" Украине принесли:

Александр Хижняк (бокс до 80 кг);

Ярослава Магучих (прыжки в высоту);

Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова (командная сабля).

Серебряные медали завоевали:

Парвиз Насибов (греко-римская борьба до 67 кг);

Ирина Коляденко (свободная борьба до 62 кг);

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребный спринт на каноэ-двойке, 500 м);

Илья Ковтун (упражнения на параллельных брусьях);

Сергей Кулиш (стрельба из винтовки с 50 м из трех положений).

Бронзовыми призерами стали:

Жан Беленюк (греко-римская борьба до 87 кг);

Михаил Кохан (метание молота);

Ирина Геращенко (прыжки в высоту);

Ольга Харлан (сабля).

Олимпийские игры-2024 проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде разыграно 329 наборов медалей. Всего было 48 видов соревнований по 32 спортивным дисциплинам. Украина была представлена ​​в 22 видах спорта.