Спорт На Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 медалей

2024-08-12 09:36

Украина в минувший уикенд официально завершила выступления на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Украинские спортсмены завоевали 12 медалей.

"Золото" Украине принесли:

  • Александр Хижняк (бокс до 80 кг);
  • Ярослава Магучих (прыжки в высоту);
  • Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова (командная сабля).

Серебряные медали завоевали:

  • Парвиз Насибов (греко-римская борьба до 67 кг);
  • Ирина Коляденко (свободная борьба до 62 кг);
  • Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребный спринт на каноэ-двойке, 500 м);
  • Илья Ковтун (упражнения на параллельных брусьях);
  • Сергей Кулиш (стрельба из винтовки с 50 м из трех положений).

Бронзовыми призерами стали:

  • Жан Беленюк (греко-римская борьба до 87 кг);
  • Михаил Кохан (метание молота);
  • Ирина Геращенко (прыжки в высоту);
  • Ольга Харлан (сабля).

Олимпийские игры-2024 проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде разыграно 329 наборов медалей. Всего было 48 видов соревнований по 32 спортивным дисциплинам. Украина была представлена ​​в 22 видах спорта.

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