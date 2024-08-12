На Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 медалей
2024-08-12 09:36
Украина в минувший уикенд официально завершила выступления на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Украинские спортсмены завоевали 12 медалей.
"Золото" Украине принесли:
- Александр Хижняк (бокс до 80 кг);
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту);
- Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова (командная сабля).
Серебряные медали завоевали:
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба до 67 кг);
- Ирина Коляденко (свободная борьба до 62 кг);
- Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребный спринт на каноэ-двойке, 500 м);
- Илья Ковтун (упражнения на параллельных брусьях);
- Сергей Кулиш (стрельба из винтовки с 50 м из трех положений).
Бронзовыми призерами стали:
- Жан Беленюк (греко-римская борьба до 87 кг);
- Михаил Кохан (метание молота);
- Ирина Геращенко (прыжки в высоту);
- Ольга Харлан (сабля).
Олимпийские игры-2024 проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде разыграно 329 наборов медалей. Всего было 48 видов соревнований по 32 спортивным дисциплинам. Украина была представлена в 22 видах спорта.