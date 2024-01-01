Спорт Одобрим, когда нам будет выгодно, - Минспорта о поездке украинских спортсменов на Олимпиаду 2024

2024-01-01 20:48

Минспорт Украины рассказал об условии поездки спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже

Об этом сообщил и.о. министра спорта Украины Матвей Бедный.

И.о. министра спорта Украины заявил, что в случае участия в Олимпийских играх российских спортсменов, поддерживающих войну против Украины, ни один украинский спортсмен не будет выступать в соревнованиях с ними.

"Мы ещё не готовы принять окончательное решение о том, участвовать ли нам в Олимпийских играх. Сказать прямо сейчас, поедем мы или нет, - это самый простой вариант, но он будет неправильным. Мы всегда можем отказаться от участия, но сейчас мы должны сделать всё, чтобы россиян на Олимпиаде не было или чтобы условия их участия были такими, что они пожалели бы о своём решении приехать.", - сказал Матвей Бедный.

Также министр заметил, что срока принятия решений нет.

"Дедлайнов по принятию решения нет - одобрим его, когда нам будет выгодно", - сказал Бедный.

Участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет в начале декабря заявил о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024, но с одним условием.

К слову, российские спортсмены начали отказываться от поездки на Олимпиаду из-за нейтрального статуса.

Ранее мы сообщали, что в правительстве Литвы работают над недопуском россиян и белорусов на Олимпиаду-2024