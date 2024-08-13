Политика Украина будет привлекать отставных пилотов НАТО для F-16, - сенатор Грэм

2024-08-13 19:15

Украина планирует привлечь отставных пилотов F-16 из стран НАТО для управления истребителями, пока будет готовить собственных летчиков.

Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Если вы отставной пилот F-16 и ищете возможность бороться за свободу - они наймут вас здесь. Они будут искать по странам НАТО отставных добровольцев, которые помогут им, пока они не подготовят своих пилотов", - заявил Грэм.

Сенатор также анонсировал, что предложит НАТО официально пригласить Украину в альянс на встрече с новым генеральным секретарем Марком Рютте в четверг.

Относительно дальнейшей поддержки Украины, Грэм выразил надежду, что в декабре США примут новый бюджет помощи. "Будет военно-ориентированный бюджет. Оружие, которое украинцы используют здесь, сделано в Америке. Оно создает рабочие места для американцев", - объяснил он.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь сообщил о подготовке нового законопроекта "Помогай Украине", который должен закрепить двухпартийную поддержку на законодательном уровне.

Также Блюменталь рассказал о планах США закупать украинские беспилотники: "Мы были на заводе беспилотников. Мы, вероятно, будем покупать у вас беспилотники. Мы хотели бы подчеркнуть важность экономического прогресса".

Президент Зеленский в своем Telegram-канале написал о встрече с делегацией Сената США: "Сегодня встретился с делегацией Сената США. Обсудили, что конкретно нужно, чтобы завершить эту войну справедливо, в частности нашу потребность в применении дальнобойного оружия. Благодарю Америку за поддержку нашей защиты!"