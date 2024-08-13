Жизнь Сегодня Украину накроет рекордная по силе магнитная буря - уровень опасности красный

2024-08-13 13:35

Сегодня Украину ожидает сильнейшая магнитная буря, получившая красный уровень опасности. Об этом сообщает Meteoagent.

К-индекс бури достиг рекордной отметки в 8 баллов, что является самым высоким показателем за последнее время. Метеорологи предупреждают о возможных сбоях в работе техники, а также об ухудшении самочувствия у людей, чувствительных к геомагнитным колебаниям.

В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

  • подавленное настроение и раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия или тревога;
  • головная боль и головокружение;
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь:

  • правильно питаться и заниматься физической активностью;
  • больше отдыхать и высыпаться;
  • пить больше воды или травяного чая;
  • не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
  • добавить больше зелени и сезонных овощей;
  • избегать стресса и тревожных событий;
  • добавить контрастный душ перед сном к своему ежедневному расписанию;
  • проверить домашнюю аптечку на наличие необходимого лекарства.
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