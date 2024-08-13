Сегодня Украину накроет рекордная по силе магнитная буря - уровень опасности красный
2024-08-13 13:35
Сегодня Украину ожидает сильнейшая магнитная буря, получившая красный уровень опасности. Об этом сообщает Meteoagent.
К-индекс бури достиг рекордной отметки в 8 баллов, что является самым высоким показателем за последнее время. Метеорологи предупреждают о возможных сбоях в работе техники, а также об ухудшении самочувствия у людей, чувствительных к геомагнитным колебаниям.
В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:
- подавленное настроение и раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- нарушение сна;
- боль в суставах;
- апатия или тревога;
- головная боль и головокружение;
- обострение хронических заболеваний.
Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь:
- правильно питаться и заниматься физической активностью;
- больше отдыхать и высыпаться;
- пить больше воды или травяного чая;
- не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
- добавить больше зелени и сезонных овощей;
- избегать стресса и тревожных событий;
- добавить контрастный душ перед сном к своему ежедневному расписанию;
- проверить домашнюю аптечку на наличие необходимого лекарства.