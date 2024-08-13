Жизнь Сегодня Украину накроет рекордная по силе магнитная буря - уровень опасности красный

2024-08-13 13:35

Сегодня Украину ожидает сильнейшая магнитная буря, получившая красный уровень опасности. Об этом сообщает Meteoagent.

К-индекс бури достиг рекордной отметки в 8 баллов, что является самым высоким показателем за последнее время. Метеорологи предупреждают о возможных сбоях в работе техники, а также об ухудшении самочувствия у людей, чувствительных к геомагнитным колебаниям.

В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

подавленное настроение и раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия или тревога;

головная боль и головокружение;

обострение хронических заболеваний.

Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь: