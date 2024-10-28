Жизнь В Украине анонсировали базовую соцпомощь в 4500 гривен с неожиданным условием

2024-10-28 20:04

Министерство социальной политики Украины вынесло на обсуждение проект постановления о базовой социальной помощи, который может существенно изменить систему социальных выплат.

Эксперт по пенсионному делу, журналист Сергей Коробкин проанализировал детали нового проекта и выявил потенциальные риски для получателей социальной помощи.

"Речь идет не о чем-то принципиально новом, а лишь об определенном изменении подхода к предоставлению нынешней государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", - отмечает Коробкин.

По новым правилам, заявление на базовую социальную помощь можно будет подать через ЦНАП, отделение Пенсионного фонда или в электронном виде через "Дію". Существенным преимуществом станет автоматическое получение информации из государственных реестров, что избавит заявителей от необходимости собирать многочисленные справки.

Однако эксперт обращает внимание на ключевой момент: "При оформлении базовой социальной помощи человек должен дать согласие о прекращении выплаты всех других пособий, если они были ранее назначены одному или нескольким членам из состава семьи".

Базовую величину планируют установить на уровне 4500 гривен. Размер помощи будет составлять 100% от этой суммы для первого члена семьи и 70% для каждого последующего. Для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью 1 и 2 группы также предусмотрено 100%.

"Когда выплата базовой социальной помощи закончится, то получать старые виды социальной помощи члены семьи уже не смогут, потому что сами написали заявление об отказе от этих денег", - предупреждает Коробкин.

Для пенсионеров помощь будет рассчитываться пропорционально страховому стажу. Пенсионерам с большим стажем, но маленькими пенсиями могут увеличить выплаты почти до 4000 гривен.

Экспериментальный проект планируется реализовать до конца 2026 года. При этом еще в прошлом году министр соцполитики Оксана Жолнович предусматривала базовую величину в 6000 гривен, а не 4500, как предлагается сейчас.