Политика Для оформления паспортов Украины за границей больше не нужно предъявлять военно-учетный документ

2025-04-02 12:30

Кабмин упростил процедуру оформления паспортов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей. Теперь им больше не нужно лично предъявлять военно-учетный документ при подаче заявки на получение паспорта гражданина Украины или заграничного паспорта. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, сотрудники заграничных подразделений ГП Документ будут проверять статус военного учета через электронный реестр. Если информация о мужчине отсутствует, ее будут вносить автоматически, и гражданина будут ставить на учет с формированием военно-учетного документа в электронном формате.

Процедура не предполагает прохождения медицинской комиссии, а сам паспорт будет оформлен в установленные сроки без дополнительных бюрократических процедур.

По словам Клименко, это решение принято во исполнение задания президента по упрощению предоставления государственных услуг украинцам за границей.

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Лидер ХАМАС заявил, что принял новое предложение о прекращении огня в секторе Газа 2025-03-31 13:32