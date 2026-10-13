Спорт Колишній вінгер Ліверпуля, Мілана, Роми та Челсі Фабіо Боріні оголосив про завершення кар'єри

2026-10-13 09:32

Колишній вінгер клубів Ліверпуль, Мілан та низки інших команд Фабіо Боріні оголосив про завершення своєї професійної кар'єри.

Про своє рішення 35-річний італійський футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Усе почалося з одного польоту. Дякую, Челсі. Мені було 16 років. Політ, який я повністю провів зі сльозами на очах, починаючи шлях своєї кар'єри без чіткого пункту призначення - лише з мріями, яких я прагнув досягти.

З того дня я почав створювати себе, не знаючи, що вийде з цього хлопця з таким сильним характером. Я почав будувати свої мрії в голові і якимось чином врешті-решт перетворив їх на свою реальність.

Та сама реальність, яка сьогодні зміниться назавжди. Реальність, яка сформувала моє минуле, моє сьогодення і моє майбутнє. Сьогодні, як і в той день, коли я сів у літак до Лондона, я відчуваю ті ж самі емоції щодо того, що чекає мене попереду. Страх. Щастя. Відвага. Невизначеність. Мрії. Успіх. Пристрасть. Самопожертва.

Я хочу подякувати тому хлопчику, який ніколи не переставав вірити. І чоловік, яким я став сьогодні, продовжить вірити в нові можливості - цього разу вже без м'яча у ногах, але з тією ж самою вірою. Завжди. Дякую, футболе", - написав Боріні.