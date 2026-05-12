Політика В ISW розвіяли ілюзію щодо натяку путіна на "завершення" війни в Україні найближчим часом

2026-05-12 08:25

Російський диктатор путін натякнув, що війна в Україні може скоро завершитися, але насправді нині нема жодних ознак таких дій з боку rремля. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Путін під час прес-конференції відповів на запитання про ймовірну участь західних країн у недавніх українських далекобійних ударах по території росії. Він заявив, що "справа добігає кінця", вчергове повторивши традиційні кремлівські виправдання війни проти України.

Російські державні ЗМІ подали ці слова так, ніби путін прямо заявив про швидке завершення війни. Однак фактично не було жодних ознак того, що Москва готова припинити агресію.

Навпаки, під час виступу путін наголосив, що російські війська мають "зосередитися на остаточній поразці України".

В ISW вважають, що така риторика свідчить про незмінність стратегічної мети кремля - капітуляцію української держави.

Голова правлячого режиму рф повторив свою попередню вимогу щодо можливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Така зустріч "може відбутися лиш у москві", що фактично виключає переговори на нейтральній території.

Аналітики наголошують, що кремль і далі демонструє небажання проводити негайні двосторонні переговори для завершення війни.

Подібні заяви путіна спрямовані найперше на внутрішню російську аудиторію, яка дедалі гостріше відчуває наслідки більш ніж чотирьох років війни, наголошують в ISW.