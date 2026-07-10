ВІЙНА В Україні Офіційний Київ направив рашистам реалістичну пропозицію щодо завершення війни

2026-07-10 08:24

Україна відправила путіну реалістичну пропозицію щодо завершення війни.

Про це повідомляє очільник МЗС Андрій Сибіга.

"Це шанс для його режиму уникнути колапсу. путін повинен визнати, що ніколи не досягне своїх цілей в Україні на полі бою".

Нагадаємо, що натомість росіяни вимагають визнання російського контролю над Кримом, а також Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями та виведення українських військ із територій цих чотирьох областей.

Також вони хочуть нейтрального статусу України та відмову від вступу до НАТО і зменшення чисельності ЗСУ.

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