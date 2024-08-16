Фото-видео фото Бэнкси вернулся! Культовый анонимный художник создал девять новых граффити

2024-08-16 21:36

Анонимный британский художник Бэнкси на прошлой неделе создал семь новых граффити на улицах Лондона, а на этой неделе добавил еще два. Об этом сообщает Sky News.

Он поделился фото нового рисунка на заборе лондонского зоопарка, где горилла словно освобождает других животных.

Медиа-менеджер зоопарка Ребекка Бланшард отметила, что этот мурал, расположенный у входа в зоопарк, будет доступен для посетителей и, по ее мнению, "принесет радость и веселье Лондону". В то же время подписчики Бэнкси в Instagram шутят, что забор с рисунком могут украсть, как это произошло с другими работами художника.

Днем ранее Бэнкси подтвердил авторство другого мурала, на котором носорог забирается на старенький Nissan Micra. Эту работу в тот же день вечером испортил неизвестный в черной балаклаве, закрасив рисунок. Свидетели рассказали BBC, что инцидент длился менее 30 секунд.