Фото-видео фото Для поддержки Украины на аукцион выставили работу Бэнкси "Напалмовая девочка" 2004 года

2022-03-25 16:30

Для поддержки Украины на аукцион выставили еще одну работу Бэнкси .

На этот раз это "Напалмовая девочка" 2004 года.

Один из любимых творческих приемов Бэнкси — использование узнаваемых, даже культовых образов в неожиданном контексте или объединение нескольких таких образов в одной провокационной сцене.

Здесь художник взял за основу знаменитый снимок из Вьетнама 1972 года с девочкой по имени Ким Фук, спасающейся от напалмовой атаки на ее деревню. Оригинальное фото Ника Ута с бегущими плачущими детьми стало олицетворением ужасов войны. Бэнкси же поместил фигуру девочки между Рональдом МакДональдом и Микки Маусом — символами как веселого семейного отдыха, так и безжалостного американского капитализма. Искаженное болью и ужасом лицо реальной девочки между двумя широко улыбающимися вымышленными персонажами, которые как будто тащат ее куда-то за раскинутые руки, вызывает еще более тягостные ощущения.

Художник, всегда выступавший против любых военных конфликтов, заявил: «Величайшие преступления в мире совершаются не теми людьми, которые нарушают правила, а теми, кто их соблюдает. Это люди, которые выполняют приказы, сбрасывают бомбы и уничтожают деревни».