ВОЙНА В Украине КАРТА Курская операция ВСУ уже имеет серьезные оборонительные и логистические последствия для роССии — ISW

2024-08-15 17:37

Наступление Украины в Курской области РФ уже оказывает серьезное влияние на российскую логистику и оборонительные усилия РФ. Между тем, хотя темп операции снижается, силы Украины продолжают продвижение.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

Текущие операции Украины в Курской области оказывают значительное влияние на усилия России в сфере обороны, логистики и безопасности. На доступных спутниковых снимках Maxar от 12 августа видно недавно выкопанную серию полевых укреплений, включая траншеи и противотанковые рвы к юго-западу от Льгова вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов (к северо-западу от Суджи).

Дополнительные спутниковые снимки, опубликованные 13 августа и собранные между 6 и 11 августа, демонстрируют недавнее появление полевых укреплений возле трассы 38K-024 к югу от Льгова. Эти новые укрепления расположены примерно в 17 километрах к северу от самой дальней заявленной границы украинского продвижения в Курской области. Таким образом, появление этих окопов свидетельствует о том, что россияне обеспокоены возможным продолжением и скоростью продвижения механизированных сил ВСУ на север в Курской области. Похоже, что силы армии РФ особенно обеспокоены обороной главных магистралей и, вероятно, пытаются упреждающе защитить важные логистические линии, чтобы помешать украинским маневрам — особенно вдоль упомянутых выше маршрутов E38 и 38K.

Сообщается также, что операции Украины в Курской области влияют и на логистическое обеспечение российской железной дороги. По данным источников оппозиционного Сообщества железнодорожников Беларуси, российская государственная железнодорожная компания РЖД уведомила белорусскую госкомпанию БЖД о необходимости остановить отправку поездов со всех вокзалов Белорусской железной дороги до станций Орловско-Курской ветки Московской железной дороги начиная с 12 августа. Причиной этого была названа «масштабная оперативная переброска войск в направлении Курской области» и движение грузовых поездов для нужд военной логистики.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил чрезвычайное положение и в подотчетном ему регионе. Это позволит властям Белгородской области ограничивать передвижение в зонах чрезвычайных ситуаций — вероятно, чтобы обеспечить логистическую поддержку российских сил в приграничных районах Белгородской области или российские оборонительные мероприятия в Курской области.

Тем временем россияне продолжают попытки стабилизировать линию фронта в Курской области, хотя «военкоры» признали дальнейшее продвижение украинских сил на фоне в целом более медленного темпа наступления ВСУ. В частности «военкоры» утверждали, что силы Украины продвинулись в Краснооктябрьске (юго-западнее села Коренево и в 15 км от международной границы). На геолоцированном видео от 13 августа видно, как ВСУ действуют в восточной части села Журавли (к западу от Коренево и в 20 км от международной границы), что свидетельствует о продвижении украинских сил в восточной части этого населенного пункта.

Кадры и репортаж ТСН из центральной части города Суджа, на которых украинские военные снимают российский флаг, свидетельствуют о том, что ВСУ контролируют по крайней мере часть Суджи и окрестностей города, считают в ISW.

Источники Суспільного среди украинских военных заявили, что ВСУ продвинулись дальше за село Мартыновка (к северо-востоку от Суджи), хотя российские «военкор» утверждали, что бои в населенном пункте все еще продолжаются. Еще один известный «военкор», связанный с Кремлем, заявил, что населенный пункт Михайловка (также к северо-востоку от Суджи) остается под контролем Украины — имея в виду, что ВСУ захватили Михайловку в какой-то из предыдущих дней. Геолоцированные кадры от 14 августа также указывают, что ВСУ продвинулись в район села Уланок (к юго-востоку от Суджи). Дополнительные кадры показывают продвижение украинских сил в западной части Камышного (к юго-востоку от Суджи).

В целом кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 13 и 14 августа, свидетельствуют, что украинские силы действительно действуют на значительной части участков в пределах максимального заявленного продвижения ВСУ — оставляя за собой и зону ближе к международной границе в Курской области. В то же время Суспільне 14 августа сообщило со ссылкой на источники в военных кругах, что темпы продвижения ВСУ в Курской области замедлились из-за усиления российского сопротивления. Между тем российские «военкоры» утверждали, что войска РФ якобы постепенно стабилизируют линию фронта в Курской области благодаря прибытию подкреплений (из неуточненных районов), которые сейчас устанавливают связь с другими российскими подразделениями, уже находящимися в этом районе.