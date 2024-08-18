ВОЙНА В Украине В одной из областей Украины усилили мобилизацию: блокпосты, ТЦК и полиция

2024-08-18 14:30

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объяснил причину усиления мобилизации в городе.

Об этом он сообщил в эфире местной телерадиокомпании "Вежа", в ответ на вопрос зрителя о том, как долго продлится усиление мобилизационных мероприятий во Франковске

Так, по словам Марцинкива, из-за низких показателей мобилизации, в городе увеличилось количество блокпостов.

"Учитывая то, что Ивано-Франковская область отстает в проведении мобилизации, по данным Минобороны, я считаю, что несколько недель точно будет", - сказал он.

При этом Марцинкив подчеркнул, что город не определяет, где должны располагаться блокпосты и не руководит процессом мобилизации. Он обратил внимание на то, что этим занимаются представители ТЦК и правоохранители.

Однако, согласно закону о местном самоуправлении, город помогает необходимыми средствами.

"Поскольку наша область одна из непередовых в проведении мобилизации, то несколько недель усиленный режим будет", - уточнил мэр Ивано-Франковска.