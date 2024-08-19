ВОЙНА В Украине Отступающие рашисты без боя отдали свой новейший танк Т-90М Прорыв

2024-08-19 08:23

Украинские десантники "затрофеили" танк Т-90М Прорыв, который военные рф оставили без боя в Курской области. Об этом сообщила 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада в Facebook.

"Новейший российский танк Т-90М Прорыв, не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине. Рашисты в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности", - отметили военные.

В то же время украинские защитники быстро отремонтировали и освоили вражескую технику "и теперь машина войны будет уничтожать своих создателей на стороне Украины".

Ранее сообщалось, что украинская авиация уничтожила еще один мост на территории Курской области.