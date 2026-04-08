Світ Ормузьку протоку вперше за час війни намагаються залишити перші танкери з катарським газом

2026-04-08 08:22

Два танкери, завантажені зрідженим природним газом з Катару, почали рух у бік виходу з Ормузької протоки. Якщо їм вдасться залишити Перську затоку, це стане першим випадком експорту катарського газу покупцям за межами близькосхідного регіону з початку війни, повідомляє Bloomberg.

За даними систем відстеження суден, газовози Al Daayen та Rasheeda, які встигли завантажитися на експортному комплексі в Катарі ще наприкінці лютого, почали рух у східному напрямку до виходу з протоки поблизу узбережжя Оману. Весь останній місяць ці судна простоювали всередині Перської затоки.

Танкер Al Daayen вказує як пункт призначення Китай - найбільшого у світі покупця катарського ЗПГ. Однак, порти призначення у навігаційних системах не є остаточними, і судна можуть змінити заявлений маршрут у будь-який момент.

До сьогоднішнього дня жоден завантажений танкер із ЗПГ не перетинав Ормузьку протоку з того часу, як наприкінці лютого США та Ізраїль почали завдавати ударів по Ірану.

Блокада стратегічної водної артерії між Іраном та Аравійським півостровом відрізала глобальні ринки приблизно від п'ятої частини світової пропозиції ЗПГ, спровокувавши ціновий шок. Минулими вихідними через протоку пройшов лише один танкер-газовоз, проте, судячи з осаду, він ішов порожнім.

При цьому всередині регіону торгівля тривала: за даними Kpler, за останні кілька тижнів Катар доставив дві партії ЗПГ до сусіднього Кувейту, оскільки цей маршрут не вимагає проходу через Ормузьку протоку.

Потенційний прорив через Ормуз може стати справжнім рятувальним колом як самого Катару, так світового ринку. Нагадаємо, Катар забезпечує майже 20% світового експорту ЗПГ, проте його гігантський виробничий комплекс у Рас-Лаффані вже більше місяця зупинено через фізичні ушкодження, отримані в результаті іранських ракетних атак.

Навіть при непрацюючому заводі успішний прохід цих двох суден створить прецедент, який дозволить Катару почати вивозити на світові ринки ті партії ЗПГ, які вже були завантажені на танкери до початку атак, або почати відвантаження палива з берегових сховищ, що збереглися.