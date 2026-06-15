Світ Флот США почав забезпечувати масовий прохід танкерів з нафтою через Ормузьку протоку

2026-06-15 10:31

Американські військові допомагають забезпечувати прохід танкерів через Ормузьку протоку. Операція вже дозволила вивезти значні обсяги нафти. Про це в етері CNBC заявив міністр внутрішніх справ США Даг Бергам.

За його словами, подекуди протоку проходять понад 20 суден за ніч. Посадовець наголосив, що з огляду на місткість великих нафтових танкерів через водний шлях уже перевезли значні обсяги сировини.

Метою операції є виведення нафтових танкерів і торговельних суден, які були заблоковані з кінця лютого на тлі загострення ситуації довкола Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в межах "секретної місії" через протоку вдалося провести понад 200 торговельних суден і транспортувати більш як 100 млн барелів нафти. Частину операцій проводили вночі.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової нафтової торгівлі. До загострення ситуації через неї проходило близько п'ятої частини глобальних постачань сирої нафти.

За даними компанії Vortexa, упродовж перших десяти днів червня через Перську затоку щодня транспортували щонайменше 1,8 млн барелів нафти.

На тлі відновлення судноплавства ф'ючерси марки West Texas Intermediate у п'ятницю торгувалися на рівні близько 85,5 долара за барель. За словами Бергама, так ринки почали реагувати на збільшення обсягів постачання.