Мир Ален Делон поддержал Украину - актер прочитал стихи Тараса Шевченко

2022-07-20 13:34

Знаковый французский актер Ален Делон в знак солидарности с украинским народом прочитал стихи Тараса Шевченко. Об этом сообщает посольство Украины во Франции в Facebook.

Отмечается, что это стало возможно в рамках проекта, запущенного представителями стран и журналистской командой Cyril Viguier.

"Радуемся, что стали свидетелями этой исторической записи в Париже. Вскоре широкая общественность во Франции и далеко за ее пределами увидит результаты этой франко-украинской культурной коллаборации", - говорится в сообщении.