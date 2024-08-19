ВОЙНА В Украине Отсрочка от мобилизации: правила для многодетных родителей и информация для должников по алиментам

2024-08-19 20:48



В Украине вступили в силу новые правила, касающиеся отсрочки от военной службы для многодетных родителей. Согласно закону о мобилизации, принятому в этом году, военнообязанные мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина.

Однако важно отметить, что это право не является безусловным. После вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая 2024 года, военнообязанные родители трех или более детей должны были в течение 60 дней явиться в территориальные центры комплектования (ТЦК), чтобы подтвердить свое право на отсрочку. При этом необходимо было доказать не только факт отцовства или материнства, но и отсутствие задолженности по алиментам, если таковые должны выплачиваться.

Ключевым моментом является то, что, если у человека есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца, он теряет право на отсрочку. Впрочем, закон предусматривает возможность восстановления этого права в случае полного погашения задолженности.

Для подтверждения права на отсрочку необходимо предоставить ряд документов. Если все дети от одного брака и родители состоят в этом браке, требуются свидетельства о рождении детей с указанием отцовства военнообязанного и свидетельство о регистрации брака.

В случае, если дети от разных браков или брак расторгнут, перечень документов расширяется. Он может включать решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей, решение органа опеки и попечительства, письменный договор между родителями о проживании детей и участии второго родителя в их воспитании, а также документы, подтверждающие выплату алиментов.

Процедура получения отсрочки предполагает подачу заявления в ТЦК по форме, предусмотренной постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560. Решение о предоставлении отсрочки принимает специальная комиссия, созданная при территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В ближайшем будущем процесс получения отсрочки для многодетных родителей может стать еще более удобным. Министерство обороны Украины анонсировало внедрение функции онлайн-отсрочки в мобильном приложении Резерв+. Реализация этого функционала планируется через интеграцию с другими государственными реестрами. Примечательно, что первые обновления в приложении будут касаться именно многодетных родителей, а также студентов дневной формы обучения.