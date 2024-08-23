ВОЙНА В Украине Президент Чехии Петр Павел озвучил несколько вариантов завершения войны в Украине

2024-08-23 08:26

Президент Чехии Петр Павел заявил, что существует несколько вариантов завершения войны россии против Украины. Об этом сообщает Novinky.

Так, по его словам, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока обе стороны не придут к выводу, что достичь своих политических целей военным путем невозможно.

"Я считаю, что через несколько лет обе стороны поймут, что дальше идти невозможно, и переговоры состоятся. Мировые государства, в частности, не только США, но и Китай, должны внести значительный вклад в это. И подталкивать обе страны политически, экономически, дипломатично к переговорам", - сказал лидер Чехии.

При этом, как отметил Павел, большой экономической и политической силой является Евросоюз.

"Впрочем, он не может оказывать влияние своими силами, поэтому ему нужен единый подход с США и всеми демократическими странами мира", - пояснил глава Чехии.

При этом он предположил, что конфликт может перейти из горячей фазы в замороженную, "которая может длиться годами".

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КАРТА Часть роССийских войск в Курской области практически в котле, - ЦПД 2024-08-22 20:48