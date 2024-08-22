Жизнь В Украине будут по-новому считать пенсию: что теперь изменится

2024-08-22 18:26

Пенсии украинцев после расчета будут состоять из двух частей.

В Украине может измениться расчет пенсий. Система будет учитывать только два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформу".

По ее словам, украинская пенсионная система предусматривает несколько составляющих:

солидарная

обязательная накопительная

добровольная накопительная

Также планируется ввести профессиональную накопительную систему.

"Сегодняшняя система часто и много подвергалась изменениям. И поэтому расчет пенсии усложнился. Сейчас она содержит массу добавок и дотяжек, например, учитывается дотяжка до прожиточного минимума, дотяжка за стаж и т.д. Люди вынуждены идти к специалистам, чтобы высчитать свою пенсию, потому что самому это сделать почти невозможно. И мы хотим упростить этот механизм", — сказала Жолнович.

Она подчеркнула, что отныне проектируется система, которая будет учитывать всего два критерия:

количество отработанных лет

количество взносов, которые человек уплачивал ежемесячно

В результате это будет конвертироваться в определенное количество баллов. При этом стоимость одного балла будет равна 30% от средней зарплаты в конкретном году. Поэтому человек, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату каждый месяц такой, как она была на тот момент, то можно надеяться на не менее 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе.

"Кроме того, выводим гарантию — если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% минимальной заработной платы в том году", — добавила она.

Напомним, пенсии украинцев увеличиваются благодаря перерасчетам и индексациям. Однако в августе выплаты будут повышены путем начисления специальных надбавок.