ВОЙНА В Украине Беларусь перебросила к украинской границе около тысячи военных - Гаюн

2024-08-25 10:30



Беларусь начала перебрасывать свои вооруженные силы в Гомельскую область с 10 августа.

Беларусь после начала операции в Курской области РФ перебросила по меньшей мере тысячу военных и военную технику в граничащую с Украиной Гомельскую область. Об этом пишет "Белорусский Гаюн".

Причиной переброски войск в Минске называют "обстановку в Украине и Курской области РФ".

В настоящее время на южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее 1000 человек. За последнее время на Гомельщину было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС, - говорится в сообщении.

В свою очередь, министр обороны РБ Виктор Хренин заявил, что в стране происходит "усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях".

Как отметили журналисты Motolko Help, подтвержденная группировка, сконцентрированная у границы с Украиной, включает в себя:

1 механизированный батальон: 30 боевых бронированных машин (БТР-82А), ≈ 350 человек л/с;

1 танковый батальон: не менее 20 боевых бронированных машин (танков Т-72Б), ≈ 150 человек л/с;

1 парашютно-десантный батальон: 30 боевых бронированных машин (БТР-70МБ1), ≈ 300 человек л/с;

1 мотострелковая (разведывательная) рота: 16 единиц техники, ≈50 человек л/с;

1 звено (4 штурмовика Су-25): переброшены на оперативный аэродром;

2 вертолета Ми-8: переброшены на оперативные аэродромы;

1 зенитный ракетный дивизион (ЗРК С-300ПС): 5 самоходных пусковых установок, командный пункт 5Н63С, радиолокационная станция 76Н6, ≈70 человек л/с;

подразделения специального назначения КГБ, МВД и внутренних войск, ≈150 человек л/с.

В то же время, расследователи отмечают, что "количество перебрасываемых к границе сил не несет угрозы для Украины. А войска расположены на глубине до 50 километров от границы".