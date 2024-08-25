Беларусь перебросила к украинской границе около тысячи военных - Гаюн

Беларусь начала перебрасывать свои вооруженные силы в Гомельскую область с 10 августа.
Беларусь после начала операции в Курской области РФ перебросила по меньшей мере тысячу военных и военную технику в граничащую с Украиной Гомельскую область. Об этом пишет "Белорусский Гаюн".
Причиной переброски войск в Минске называют "обстановку в Украине и Курской области РФ".
В настоящее время на южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее 1000 человек. За последнее время на Гомельщину было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС, - говорится в сообщении.
В свою очередь, министр обороны РБ Виктор Хренин заявил, что в стране происходит "усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях".
Как отметили журналисты Motolko Help, подтвержденная группировка, сконцентрированная у границы с Украиной, включает в себя:
В то же время, расследователи отмечают, что "количество перебрасываемых к границе сил не несет угрозы для Украины. А войска расположены на глубине до 50 километров от границы".