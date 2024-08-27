Жизнь В СНБО пояснили, почему не стоит спешить с блокировкой мессенджера Telegram в Украине

2024-08-27 13:35

Информация по Telegram необходима западной разведке, ведь там российские спецслужбы занимаются вербовкой для диверсий на территории Европы. Также сейчас не стоит спешить с блокировкой мессенджера в Украине, поскольку наша разведка также использует его для получения необходимых данных. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Ситуация имеет две составляющие. Первая - усиление регулирования социальных сетей в Европе, сопровождающееся принятием соответствующих законов. Павел Дуров, всегда избегавший любого регулирования, особенно со стороны Украины, оказался под давлением из-за этих изменений. Так что Европа напоминает Дурову, что его действия должны соответствовать законам.

Вторая - касается деятельности разведки РФ. Во Франции российские спецслужбы через мессенджер вербуют лиц для выполнения как обычных информационных атак, так и реальных диверсий.

По словам Коваленко, вербовка проходит в Telegram, поэтому западные разведки могут быть заинтересованы в доступе к информации изнутри платформы.

Поэтому дальнейшая судьба Telegram зависит от действий Дурова. Если он примет правильные решения, мессенджер может стать более безопасным.

В то время как относительно ситуации в Украине, Коваленко предостерегает пока от поспешных решений по запрету Telegram. Ведь украинская разведка использует функции мессенджера для получения информации.

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