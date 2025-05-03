Мир Турция завершила работу над первыми беспилотными истребителями KAAN

2025-05-03 08:28

Генеральный директор TUSAŞ (Турецкая аэрокосмическая компания) Мехмет Демироғлу заявил, что новые прототипы беспилотного истребителя KAAN, который является национальной разработкой Турции, будут завершены и начнут летные испытания уже в этом году. Об этом сообщает TRT Haber.

"KAAN - наша гордость, не только компании TUSAŞ, но и всей Турции... В настоящее время два прототипа находятся на стадии сборки. Один из них мы планируем завершить до конца этого года, второй - в начале следующего. И начнем полеты", - сообщил Демироғлу.

Начиная с конца 2028 года TUSAŞ планирует передать первые серийные самолеты на вооружение ВВС Турции.

Кроме того, компания готовится к серийному производству беспилотника ANKA-3 и учебно-боевого самолета HÜRJET.