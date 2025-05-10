Политика Обещать не значит принять! ЕС снова отказался возобновлять переговоры по вступлению Турции

2025-05-10 11:33

Процесс вступления Турции в Европейский Союз не может возобновиться при нынешних обстоятельствах, несмотря на демократические и проевропейские стремления значительной части турецкого общества. Об этом говорится в докладе Европарламента.

За утверждение доклада проголосовали 367 евродепутатов, 74 - против, и 188 воздержались.

"Депутаты Европарламента глубоко обеспокоены ухудшением демократических стандартов в Турции и непрекращающимся подавлением критики. Они осуждают жесткие действия против недавних мирных массовых протестов и преследование сотен протестующих с помощью поспешных массовых судебных процессов без каких-либо доказательств уголовных правонарушений", - говорится в докладе.

Отмечается, что турецкое правительство "не смогло устранить фундаментальные демократические недостатки", что необходимо в процессе вступления в Евросоюз. Согласно документу, власти Турции "толкают страну еще дальше к полностью авторитарной модели".

В докладе сказано, что членство в ЕС зависит от выполнения определенных критериев вступления, таких как стабильные институты, гарантирующие демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств, добрососедские отношения, соблюдение международного права и соответствие общей внешней политике и безопасности ЕС.



Тем временем власти Турции раскритиковали отчет Европарламента. "Отчет о положении в Турции за 2023-2024 годы, принятый Генеральной Ассамблеей Европейского парламента 7 мая, содержит искаженные, предвзятые и нереалистичные обвинения против нашей страны", - говорится в заявлении МИД Турции.



Указывается, что Турция ожидает, что Европарламент будет делать все возможное для обеспечения поддержки отношений между Анкарой и ЕС, включая процесс вступления, "на основе взаимной выгоды".

Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года, и переговоры, начатые в 2005-м, были приостановлены в 2016 году из-за политических разногласий и критики в отношении нарушения прав человека и демократии в Турции.