Политика Стало известно, когда Польша рассмотрит вопрос передачи Киеву своих истребителей МиГ-29

2024-08-29 08:26

Польша передала Украине всю военную помощь, которую могла. Варшава вернется к вопросу передачи Киеву своих истребителей МиГ-29, когда получит от союзников заказанные современные самолеты, в частности F-35. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, комментируя заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Украине очень нуждаются в польских МиГах, сообщает РАР.

По словам польского вице-премьера, он понимает украинского лидера, но Польша уже передала огромную военную помощь Украине.

"Как наше, так и правительство наших предшественников передало Украине военную помощь на много миллиардов. Это все, что мы были в состоянии передать", - отметил он.

Министр подчеркнул, что все решения, принимаемые правительством по этому делу, принимаются через призму безопасности Польши.

"Я знаю, что Украина нуждается в многих видах оружия, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности. И это для меня, как министра обороны, является приоритетом", - подчеркнул он.

Владислав Косиняк-Камиш заявил, что возможные решения по передаче Украине самолетов МиГ-29 могут быть приняты после усиления польской армии заказанными в США новыми самолетами F-35, первый из которых должен быть передан польской армии в среду. Однако в Польше первые самолеты F-35 ожидаются в 2026 году, до этого будет продолжаться подготовка польских пилотов на этих самолетах в США.

Он добавил, что только после получения Варшавой самолетов F-35 можно будет принимать решение о дальнейшей судьбе МиГ-29, которые все еще привлекаются к миссии защиты воздушного пространства Польши.