Политика Китай и Бразилия разработали мирный план для Украины: Пекин призывает к поддержке

2024-08-28 17:37

Китай и Бразилия разработали мирный план по урегулированию ситуации в Украине и призывают больше стран поддержать эту инициативу.

Китай призвал большее число стран поддержать его мирный план для Украины после серии дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и Южной Африкой. По словам посла Ли Хуэя, эти три страны являются представителями Глобального Юга и "важными силами в продвижении мира в мире".

Об этом пишет АР.

Посланник Китая отметил, что эти страны поддерживают связь как с Россией, так и с Украиной. Они стремятся к политическому урегулированию "кризиса" путем диалога и переговоров.

Речь идет о мирном плане, предложенном ранее Китаем и Бразилией. Он предусматривает мирную конференцию с участием Украины и России без расширения военных действий. Отметим, что Китай и Россия отсутствовали на саммите мира в Швейцарии в июне. Россию не приглашали, а Китай отказался.

Несмотря на то, что дипломатический диалог между Россией и Украиной пока не представляется возможным, война изменила свой характер. Это связано с тем, что Украина проводит операцию в Курской области, что показало уязвимость России.

Ли Хуэй обратил внимание на это и подверг критике западную поддержку Украины. По его убеждению, западные страны продолжают смягчать условия ударов по российской территории. США и НАТО назвали Китай "соучастником" России в войне, обвиняя его в поставке оборудования и технологий, используемых Россией для того, чтобы атаковать Украину.

Напомним, ранее Пекин после долгого молчания высказался по поводу украинской операции на российской Курщине. МИД Китая призвал "все стороны соблюдать три принципа деэскалации: не расширять зону боевых действий, не допускать эскалации вооруженного конфликта и избегать провокаций, приводящих к активизации боевых действий с любой стороны".