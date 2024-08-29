Политика Германия до конца года передаст Украине еще четыре IRIS-T и дополнительные САУ Gepard, - Бербок

2024-08-29 17:37

 

Германия передаст до конца года 4 системы ПВО IRIS-T и дополнительные САУ Gepard.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Путин ведет "холодную войну", чтобы люди были в отчаянии и замерзли. Именно это мы должны предотвратить... Германия до конца года передаст Украине еще четыре системы Iris-T, дополнительные САУ Gepard, ведь защита неба остается важнейшим для защиты человеческих жизней", - отметила министр перед началом неформальной встречи руководителей МИД Евросоюза.

Также, сказала Бербок, партнеры готовят для Украины на эту зиму "защитный зонтик", чтобы уменьшить масштабы разрушений энергоструктуры и других объектов, которые могут быть большими, чем в предыдущие годы. Она обратила внимание, что удары усилились именно накануне холодов.

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