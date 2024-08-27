Политика "Пересек границу как обычный гражданин": в Молдове прокомментировали выезд нардепа Дмитрука

2024-08-27 20:04

В Молдове отметили, что выполнили свои обязательства по въезду украинского нардепа.

Нардеп Артем Дмитрук не сообщал, что является украинским депутатом, когда пересекал границу с Молдовой, поэтому там его приняли как обычного гражданина, который покинул территорию, где идет война. Об этом в комментарии молдавской службе "Радио Свобода" сказал министр внутренних дел страны Адриан Эфрос.

"Существуют международные нормы, которые обеспечивают свободное передвижение граждан. Особенно это касается граждан Украины, которые приезжают из зоны конфликта, с территории, где идет война. Согласно Женевской конвенции, мы обязаны предоставить им безопасное место. Он никоим образом не заявлял, что является членом украинского парламента. Он пересек границу как обычный гражданин", - отметил он, отвечая на вопрос, как Дмитрук смог проехать транзитом через Молдову, незаконно покинув Украину.

Министр добавил, что сторона Молдовы выполнила свои обязанности: въезд нардепа задокументировали, после чего он покинул страну через международный аэропорт Кишинева.

"Это все, чем мы можем поделиться по этому поводу", - подчеркнул Эфрос.

Дело нардепа Артема Дмитрука - что известно

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком. В ГБР рассказали, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.

Позже скандальный депутат заявил, что его семью пытались похитить на территории Европы.

"Мою мать, жену и двух маленьких детей вчера пытались украсть из отеля в Европе. После первой неудачной попытки и принятых нами мер они повторили попытку уже в аэропорту! Слава Богу, помогли добрые люди, подключили охранную фирму, которая сработала на отлично", - сказал нардеп.

В то же время генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что Артем Дмитрук "просто как по маслу перешел нелегально государственную границу". Генпрокурор заверил, что уголовное производство было начато сразу, как стало известно о нелегальном пересечении границы нардепом.