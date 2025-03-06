Жизнь Дело чиновников Черновицкой таможни о нанесении ущерба в 45,5 млн передано в суд

2025-03-06 10:27

Завершено досудебное расследование в отношении пяти чиновников Черновицкой таможни, чья небрежность в исполнении своих обязанностей могла стоить государству 45,5 млн гривен. Обвинительные акты направлены в суд. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.



Установлено, что в августе 2022 года при оформлении импорта одежды из Турции таможенники не проверили правдивость данных, указанных в документах. Из-за этого груз был незаконно освобожден от обязательных таможенных платежей более чем на 40 млн гривен.



Благодаря своевременному реагированию правоохранителей заказчик товара уплатил в госбюджет 45,5 млн гривен налогов.



Чиновники обвиняются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.