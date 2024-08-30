Политика В правительстве Дании создадут новое министерство для решения вопросов поддержки Украины

2024-08-30 08:26

В правительстве Дании создадут новые министерства: по вопросам Европейского Союза, национальной безопасности и по вопросам реализации Зеленого трехстороннего соглашения. Об этом сообщают АР, DR и Politiken.

В частности, о таких планах сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Как напоминают журналисты, во второй половине 2025 года Дания берет на себя председательство в Евросоюзе, поэтому в правительстве решили создать должность министра по вопросам Европы.

"Зеленый переход будет ключевым приоритетом, когда мы возьмем на себя председательство. Вторым важным приоритетом будет Украина", - сказала премьер.

Министерство национальной безопасности будет призвано обеспечить готовность к защите в стране таких объектов, как больницы, электростанции, электросети и водопроводы. Оно же будет заниматься вопросами помощи Украине.

Министерство по вопросам Зеленого трехстороннего соглашения будет заниматься реализацией этого соглашения и реформами в сельском хозяйстве Дании. Это включает, в частности, налог на углекислый газ с выбросов скота, насаждение 250 000 гектаров леса и изъятие низменных и других земель для природоохранных территорий.

Фредериксен не назвала, кто возглавит эти новые ведомства, а также не сказала, сократят ли уже действующие министерства (сейчас их 23 в Дании). Об этом все правительство объявит 29 августа, когда новый состав кабинета министров официально представят королю Фредерику Х.

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