ВОЙНА В Украине фото В Yasno объяснили, что означают графики Укрэнерго и как они работают

2024-08-29 20:04

В компании Yasno объяснили, что такое очереди отключения света и как они работают.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, в Украине после очередной массовой атаки России, 26 августа, снова начали применяться графики отключений света. При этом для жителей страны остается актуальным вопрос насчет того, в каких случаях их вводят и от чего они зависят.

Как объяснили в Yasno, очередь – это группа потребителей, потребляющая определенное количество электроэнергии. В общем, таких очередей шесть.

Следовательно, чем больше дефицит электроэнергии в системе, тем больше очередей потребителей отключается одновременно во время стабилизационных ограничений.

Число одновременно ограничиваемых очередей отключений показывает, насколько серьезна ситуация с электроснабжением:

Одна очередь: перебои с электричеством до 4 часов в день.

Две очереди: отсутствие света до 8 часов ежедневно.

Три очереди: электроэнергии нет до 12 часов в сутки.

Четыре очереди: более 12 часов без света, включая отключения в зонах, обозначенных светло-серым цветом в графиках.

Пять или шесть очередей: возникла чрезвычайная ситуация, плановые графики отключений не действуют, происходят экстренные отключения электроэнергии.

"Укрэнерго" принимает решение о том, сколько очередей подлежит ограничению электроснабжения. После этого каждая региональная энергетическая компания (облэнерго) самостоятельно решает, какие конкретно графики отключений применять в своем регионе и какие именно очереди отключать.

Стоит обратить внимание, что система из 6 очередей отключений в основном используется компаниями ДТЭК, Yasno, а также "Укрэнерго" при расчете лимитов потребления для областей. Однако у других областных энергетических компаний может быть иное количество очередей - как больше, так и меньше шести.