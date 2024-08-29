В компании Yasno объяснили, что такое очереди отключения света и как они работают.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Так, в Украине после очередной массовой атаки России, 26 августа, снова начали применяться графики отключений света. При этом для жителей страны остается актуальным вопрос насчет того, в каких случаях их вводят и от чего они зависят.
Как объяснили в Yasno, очередь – это группа потребителей, потребляющая определенное количество электроэнергии. В общем, таких очередей шесть.
Следовательно, чем больше дефицит электроэнергии в системе, тем больше очередей потребителей отключается одновременно во время стабилизационных ограничений.
Число одновременно ограничиваемых очередей отключений показывает, насколько серьезна ситуация с электроснабжением:
"Укрэнерго" принимает решение о том, сколько очередей подлежит ограничению электроснабжения. После этого каждая региональная энергетическая компания (облэнерго) самостоятельно решает, какие конкретно графики отключений применять в своем регионе и какие именно очереди отключать.
Стоит обратить внимание, что система из 6 очередей отключений в основном используется компаниями ДТЭК, Yasno, а также "Укрэнерго" при расчете лимитов потребления для областей. Однако у других областных энергетических компаний может быть иное количество очередей - как больше, так и меньше шести.