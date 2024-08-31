ВОЙНА В Украине фото Стали известны подробности о погибшем пилоте F-16

2024-08-31 14:30

 

Пилот "спас украинцев от смертоносных российских ракет ценой собственной жизни", сообщили в Воздушных силах.

Командование Воздушных сил Украины сообщило на своей Facebook-странице, что 26 августа Алексей Месь "во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА".

Военные добавили, что пилот "спас украинцев от смертоносных российских ракет... ценой собственной жизни".
 
Похороны летчика прошли в четверг, 29 августа. О причинах крушения официально не сообщается.
 
 
В Генштабе добавили, что "для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета".
 
Первым о гибели Мунфиша сообщил мэр Луцка Игорь Полищук. Он написал, что 30-летний подполковник Алексей Месь "погиб 26.08.2023 во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины".
 
Месю присвоено воинское звание полковник посмертно, сообщили в ВС ВСУ 29 августа.
 
Что известно об Алексее Месе

30-летний пилот, родом из Луцка, проходил военную службу по контракту. В 2022 году его зачислили в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки и заместителя командира операционной группы. Он имел звание подполковника.

Вместе с военным летчиком Андреем "Джусом" Пильщиковым, который погиб в авиакатастрофе 25 августа 2023, Алексей Месь посетил США, чтобы призвать чиновников предоставить Украине самолеты F-16.
 


 
 Фото: украинские летчики "Джус" и "Мунфиш" в США
 
Свой позывной "Мунфиш" он получил из-за одного из курьезных случаев, о котором пилот не желал рассказывать.

По данным пресс-службы 144-го истребительного крыла Воздушных сил Национальной гвардии США, Алексей Месь проходил обучение на истребителях F-16 в США.
 
Что о пилоте писали западные СМИ

Американская телерадиокомпания CNN, ссылаясь на источник в украинском военном ведомстве, сообщила, что Алексей Месь погиб во время управления самолетом F-16.

В издании уточнили, что в ВСУ не считают, что инцидент произошел из-за ошибки пилота. Расследование катастрофы продолжается, и к нему будут привлечены международные эксперты.

Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщило, что истребитель был потерян из-за аварии в понедельник, 26 августа.
 
Что известно о потере F-16

Как сообщили в Генштабе ВСУ, при отражении массированной российской атаки с одним из истребителей F-16 была потеряна связь. Это произошло после того, как истребитель начал заходить на следующую вражескую цель.

Позже выяснилось, что F-16 потерпел крушение, а летчик - погиб. Для установления причин аварии была создана специальная комиссия Минобороны. В настоящее время комиссия работает в районе падения самолета.

В то же время американские СМИ писали, что возможной причиной аварии могла быть поломка самолета или ошибка пилота, но это выясняется. Кроме того, "Голос Америки" со ссылкой на источники в Воздушных силах Украины отмечали, что не исключается и так называемый "дружественный огонь".

"Рассматриваются разные версии, включая "дружеский огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Но точно причины будут известны лишь после завершения расследования", - рассказал СМИ представитель ВС.

Как написало издание The Wall Street Journal, всего по состоянию на сейчас Украина получила от западных партнеров шесть истребителей F-16.

 
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