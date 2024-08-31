ВОЙНА В Украине фото Стали известны подробности о погибшем пилоте F-16

2024-08-31 14:30

Пилот "спас украинцев от смертоносных российских ракет ценой собственной жизни", сообщили в Воздушных силах.

Командование Воздушных сил Украины сообщило на своей Facebook-странице, что 26 августа Алексей Месь "во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА".

Военные добавили, что пилот "спас украинцев от смертоносных российских ракет... ценой собственной жизни".

Похороны летчика прошли в четверг, 29 августа. О причинах крушения официально не сообщается.

В Генштабе добавили, что "для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета".

Первым о гибели Мунфиша сообщил мэр Луцка Игорь Полищук. Он написал, что 30-летний подполковник Алексей Месь "погиб 26.08.2023 во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины".

Месю присвоено воинское звание полковник посмертно, сообщили в ВС ВСУ 29 августа.

Что известно об Алексее Месе



30-летний пилот, родом из Луцка, проходил военную службу по контракту. В 2022 году его зачислили в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки и заместителя командира операционной группы. Он имел звание подполковника.



Вместе с военным летчиком Андреем "Джусом" Пильщиковым, который погиб в авиакатастрофе 25 августа 2023, Алексей Месь посетил США, чтобы призвать чиновников предоставить Украине самолеты F-16.







Фото: украинские летчики "Джус" и "Мунфиш" в США

Свой позывной "Мунфиш" он получил из-за одного из курьезных случаев, о котором пилот не желал рассказывать.



По данным пресс-службы 144-го истребительного крыла Воздушных сил Национальной гвардии США, Алексей Месь проходил обучение на истребителях F-16 в США.

Что о пилоте писали западные СМИ



Американская телерадиокомпания CNN, ссылаясь на источник в украинском военном ведомстве, сообщила, что Алексей Месь погиб во время управления самолетом F-16.



В издании уточнили, что в ВСУ не считают, что инцидент произошел из-за ошибки пилота. Расследование катастрофы продолжается, и к нему будут привлечены международные эксперты.



Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщило, что истребитель был потерян из-за аварии в понедельник, 26 августа.

Что известно о потере F-16