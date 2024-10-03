ВОЙНА В Украине На временно оккупированных территориях Украины враг начал призыв на службу

2024-10-03 10:27

На временно оккупированных территориях Украины враг начал призыв в свою армию, который продлится до конца года. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.



"По планам кремлевского фюрера ряды террористов должны пополнить не менее 150 тысяч новобранцев. Среди них значительная часть приходится на временно захваченные Донбасс, Луганщину, Запорожье, Херсонщину и аннексированный Крым", - говорится в сообщении.



В ЦНС напомнили, что первый призыв в российскую армию на этих территориях состоялся осенью прошлого года. Как и тогда, новобранцам обещают, что их служба не будет связана с участием в войне.



Наряду с этим на временно оккупированных территориях враг готовится мобилизовать местное население. Оккупационные администрации требуют от предприятий регистрировать всех работников в фейковых военкоматах.