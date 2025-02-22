Мир Нидерланды активизируют поиски похищенных экспонатов из музея Дренте из-за угрозы их уничтожения

2025-02-22 14:36

Нидерланды активизируют поиски похищенных экспонатов из музея Дренте, ведь существует угроза их вывоза за границу или уничтожения. Об этом заявил министр юстиции и безопасности страны Дэвид ван Вил.

"Если украденные артефакты уже везут за границу или к месту, где они могут быть уничтожены, каждая секунда имеет значение", - подчеркнул министр.

Правоохранители установили двух из трех подозреваемых в краже, однако они отказались сообщить, где спрятали похищенные экспонаты. Поэтому полиция приняла беспрецедентное решение - раскрыть имена и фото задержанных, что обычно делается только после судебного решения.

"Двое подозреваемых в краже артефактов из музея Дренте сами виноваты в том, что их имена были раскрыты", - отметил ван Вил, добавив, что подозреваемым предоставили выбор: "или они скажут, где спрятаны ценности, или их имена и фото будут обнародованы".

Третий подозреваемый до сих пор остается анонимным. В то же время, все трое останутся под стражей еще на 14 дней по решению следственного судьи. Полиция не разглашает детали об участии каждого из них в преступлении, ссылаясь на тайну следствия.