Политика Крупнейший банк Нидерландов покидает рф после более чем 30 лет присутствия

2025-01-29 11:28

Крупнейший банк Нидерландов ING Group покидает россию после более чем 30 лет присутствия. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Банк ING сообщил о соглашении по продаже бизнеса АО Глобал девелопмент - "российской компании, принадлежащей финансовому инвестору, оказывающему факторинговые услуги". Соглашение, которое должно получить одобрение регуляторов, ожидается до закрытия в III квартале и приведет к прекращению деятельности ING на российском рынке. Покупатель приобретет все акции АО "ИНГ Банк (Евразия)", ему перейдет весь российский бизнес, работающий под новым брендом.

ING был одним из первых западных банков, зашедших на российский рынок после распада СССР; банк начал оказывать корпоративные услуги в 1993 году. После того, как путин в 2022 году начал полномасштабную войну против Украины, "ИНГ Банк (Евразия)" перестал развивать бизнес с российскими компаниями, сократил сделки, а его кредитный портфель уменьшился более чем на 75%.

Списание стоимости активов российского бизнеса окажет негативный эффект на прибыль ING в 700 млн евро. Эта сумма включает в себя "скидку", которую банк был вынужден предоставить покупателю - разницу между ценой продажи и балансовой стоимостью в 400 млн евро.

Чтобы усложнить выход иностранных компаний, российские власти обязали их продавать бизнес со скидкой, которая сейчас составляет не менее 60% справедливой стоимости актива. Кроме того, необходимо уплатить 35% "добровольного взноса" в бюджет от цены сделки, известного как "налог на выход".