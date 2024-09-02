Украина вступит в НАТО только в границах 1991 года, другие варианты не обсуждаются, – Стефанишина

2024-09-02 18:26

В настоящее время продолжаются переговоры по вступлению Украины в Альянс.

Украина вступит в НАТО в границах 1991 года, другой формат не обсуждался.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она прокомментировала вопрос о вступлении в НАТО "частями", то есть территориями, которые контролирует Украина де-факто.

"Я не считаю, что Украина должна предлагать сейчас какие-либо решения до того, как союзники не предложили украинское членство в Альянсе", – объяснила она.

Украина будет слышать всех союзников, вести переговоры с каждым из 32 государств-членов НАТО.

"Мы не будем никогда задавать вопросы относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", — добавила вице-премьер.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Украина станет членом Североатлантического альянса в течение следующих десяти лет.