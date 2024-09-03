Жизнь В Украине вернут бесплатное питание для учеников 1-4 классов: что известно

2024-09-03 22:15



В Украине вернут бесплатное питание для учащихся начальных классов, которое было упразднено в 2016 году. Для этого создается программа гарантированного бесплатного питания в школе.

Воспользоваться этой возможностью смогут учащиеся начальных классов – с 1-го по 4-й. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 2 сентября.

По словам президента Украины, это часть создания реально надежного пространства безопасности для всех учеников и учениц, для каждой школы.

"Также мы создаем программу гарантированного бесплатного питания для детей в начальной школе – с 1-го по 4-й класс", – сказал он.

Стратегия реформирования системы школьного питания в Украине уже действует несколько лет. Согласно этой программе существенно меняется подход к организации и обеспечению детей вкусной и полезной пищей. В школах модернизируются кухни и повышается квалификация поваров.

Реформу школьного питания инициировала первая леди Елена Зеленская. Она была одобрена Кабинетом министров и разработан пошаговый план реализации.

Напомним, что 2 сентября Владимир Зеленский рассказал об отношении "Мрия", к которому уже присоединились более 40 украинских школ. Благодаря "Мрие" школьники смогут развиваться по индивидуальной образовательной траектории, родители будут в курсе, чем интересуется ребенок, а учителя будут фокусироваться на подходах к обучению и развитию детей.