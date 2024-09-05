Политика Украина не сможет поразить 90% самолетов роССии с помощью ATACMS — Белый дом

2024-09-05 16:48

 

Россия уже перебазировала свои самолеты дальше в глубь страны.

Мнение, что Украина сможет уничтожить большинство российской авиации с помощью ракет ATACMS, некорректна, поскольку РФ переместила подавляющее большинство своих самолетов вглубь страны.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Во время ответа на вопрос о возможных изменениях в политике США из-за очередных ракетных и дроновых атак России, в частности по Полтаве и Львову, где погибли гражданские жители, он отметил, что "нет ничего нового".

Кирби подчеркнул, что большинство российских самолетов уже перемещены вглубь страны, поэтому их "невозможно поразить даже с помощью дальнобойного оружия".

"Наша позиция по ударам по территории России остается неизменной. Отмечу, что 90% самолетов, которые Россия использует для авиаударов, размещены на расстоянии более 300 километров от границы с Украиной. Поэтому утверждение, что ATACMS позволит Украине уничтожить большинство этих самолетов, ошибочно", – сказал он.

Напомним, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон 3 мая заявил, что ВСУ имеют право избивать по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном.

Польские власти также не ограничивают Украину в применении оружия, которое передает Варшава, для ударов по целям на территории России.

К тому же Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России.

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