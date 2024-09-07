ВОЙНА В Украине ВСУ установили украинский флаг в центре Нью-Йорка

2024-09-07 17:30


Заявления россиян об оккупации населенного пункта не соответствуют действительности.

Бойцы 2 механизированного батальона 53 отдельной механизированной бригады подняли сине-желтый флаг на элеваторе в центре Нью-Йорка Донецкой области.

Как сообщает мониторинговый проект Deep State, который отслеживает ситуацию на линии фронта, контроль врага в центре Нью-Йорка относительный.

"Поэтому все предыдущие заявления к*цапов о полной оккупации можно пока умножать на ноль", - отметили наблюдатели.

Ситуация на Торецком направлении - новости

Как сообщали в бригаде "Азов", на момент привлечения бригады к боевым действиям на Торецком направлении ситуация на линии боевого соприкосновения была "катастрофической". Однако "Азову" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать украинских военных, которые находились во вражеском окружении.

В то же время ситуация все равно остается напряженной. За сутки россияне проводят до 15 штурмов.

Недавно стало известно, что бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов" удалось отбить часть поселка Нью-Йорк в Донецкой области. В Telegram-канале бригады обнародовано видео боевой работы в районе населенного пункта.

 

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