ВОЙНА В Украине В ТЦК раскрыли, кого могут мобилизовать несмотря на право отсрочки от призыва

2024-09-08 13:30

 

В Украине на фоне полномасштабной войны продолжается мобилизация. Определенные категории граждан имеют право на отсрочку.

Как отметил на брифинге помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда, наличие права на отсрочку и документов, подтверждающих это, еще не означает, что лицу она предоставлена.

Согласно законодательству, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

В частности, чтобы оформить отсрочку должным образом необходимо:

  • собрать документы, которые определены постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации";
  • лично посетить ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по месту регистрации места жительства;
  • подать документы на комиссию в ТЦК;
  • получить решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Как добавляется, отсрочка от призыва на срочную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования или приобретения ученой степени, а также продолжения профессиональной деятельности. Кроме того, не мобилизуют в армию забронированных, освобожденных из плена и лиц, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Мобилизация в Украине

В Раде готовятся законопроект, согласно которому командиры воинских частей смогут вербовать добровольцев напрямую, без привлечения ТЦК к этому процессу.

The Telegraph прогнозировал, что поскольку украинская мобилизация заработала, РФ потеряет доминирование до зимы.

subscriber subscriber

Еще по теме

РЭБ для уклонистов: ТЦК глушат связь при задержании военнообязанного, правда ли это

2024-09-07 13:30

Могут ли осенью мобилизовать мужчин в возрасте до 25 лет и что следует знать: разъяснение

2024-09-01 16:30

Когда мобильное приложение "Резерв+" начнет работать, как виртуальный военкомат

2024-08-30 19:31

В Минобороны хотят превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

2024-08-29 16:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Сбивание роССийских ракет: Нидерланды сделали заявление

2024-09-08 16:30

фото В Украине готовят новую систему выплат в ВСУ по примеру США

2024-09-08 15:30

Bloomberg раскрыл условия, при которых ВСУ могут выйти из Курской области

2024-09-08 14:30

В ТЦК раскрыли, кого могут мобилизовать несмотря на право отсрочки от призыва

2024-09-08 13:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Сбивание роССийских ракет: Нидерланды сделали заявление 2024-09-08 16:30
фото В Украине готовят новую систему выплат в ВСУ по примеру США 2024-09-08 15:30
Bloomberg раскрыл условия, при которых ВСУ могут выйти из Курской области 2024-09-08 14:30
В ТЦК раскрыли, кого могут мобилизовать несмотря на право отсрочки от призыва 2024-09-08 13:30