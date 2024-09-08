ВОЙНА В Украине В ТЦК раскрыли, кого могут мобилизовать несмотря на право отсрочки от призыва

2024-09-08 13:30

В Украине на фоне полномасштабной войны продолжается мобилизация. Определенные категории граждан имеют право на отсрочку.

Как отметил на брифинге помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда, наличие права на отсрочку и документов, подтверждающих это, еще не означает, что лицу она предоставлена.

Согласно законодательству, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

В частности, чтобы оформить отсрочку должным образом необходимо:

собрать документы, которые определены постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации";

лично посетить ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию в ТЦК;

получить решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Как добавляется, отсрочка от призыва на срочную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования или приобретения ученой степени, а также продолжения профессиональной деятельности. Кроме того, не мобилизуют в армию забронированных, освобожденных из плена и лиц, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Мобилизация в Украине

В Раде готовятся законопроект, согласно которому командиры воинских частей смогут вербовать добровольцев напрямую, без привлечения ТЦК к этому процессу.

The Telegraph прогнозировал, что поскольку украинская мобилизация заработала, РФ потеряет доминирование до зимы.