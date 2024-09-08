ВОЙНА В Украине Bloomberg раскрыл условия, при которых ВСУ могут выйти из Курской области

2024-09-08 14:30

Эксперты считают, что украинские военные могут планировать скорое отступление с Курщины.

Курская операция ВСУ поразила союзников Украины благодаря своему стремительному успеху на начальном этапе, изменив мнения о том, что война зашла в тупик. Операция также показала, что обещания президента РФ защищать свои территории любой ценой оказались тщетными.

Об этом пишет Bloomberg.

Прошел уже месяц с момента прорыва украинскими военными границы РФ, и теперь американские и европейские чиновники задаются вопросом о том, какова конечная цель Украины относительно 1300 кв. км российской территории, контролируемой ВСУ. По данным Bloomberg, некоторые союзники опасаются, что Киеву придется отступить, если оккупанты совершат масштабную контратаку.

Пока российские войска наступают на востоке Украины, используя свое численное преимущество для прорыва позиций Киева, некоторые европейские чиновники выразили обеспокоенность возможными высокими расходами операции "Курск". Они обсуждали это на условиях анонимности.

Украина держала своих союзников в неведении о планах операции, наибольшем вторжении в Москву со времен Второй мировой войны. Эта кампания продемонстрировала слабость российской обороны и бросила вызов мнению о том, что двухлетнее вторжение Путина превратилось в изнурительную войну в пользу Кремля.

Москва пока не опрокинула большое количество войск с востока Украины для боевых действий в Курске, продолжая смертельное наступление на линии Киева вокруг ключевых логистических узлов. Представители союзников заявили, что России потребуется гораздо больше войск для того, чтобы вытеснить украинские силы из Курска.

Директор Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Сет Джонс, не замечает признаков того, что ВСУ создают глубокие укрепления для защиты территорий, которые они контролируют на Курщине. Он отметил, что украинские военные не готовятся к масштабной, долгосрочной обороне. По словам Джонса, Украина, вероятно, планирует иметь возможность быстрого отступления, но также оставляет вариант продолжения наступления и захвата новых территорий.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили выразил мнение, что наступление ВСУ на Курщине поставило российского президента Владимира Путина в "тупик", поскольку он оставил некоторые участки своей границы без защиты.