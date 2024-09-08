ВОЙНА В Украине фото В Украине готовят новую систему выплат в ВСУ по примеру США

2024-09-08 15:30

В Вооруженных Силах Украины планируется значительная реформа системы денежного довольствия военнослужащих, которая имеет целью повысить мотивацию и содержание кадров в военной службе.

Об этом сообщает издание Ukrainian Military Pages, ссылаясь на проект Стратегии привлечения, развития и удержания человеческого капитала в силах обороны Украины на период до 2027 года.

Новая система, которую планируют внедрить, будет основываться на базовой ставке, зависящей от воинского звания. Это решение является частью комплексного подхода к решению проблем, негативно влияющих на комплектование армии, среди которых:

несовершенство системы обеспечения военнослужащих жильем,

недостаточное количество социально-бытовых объектов в военных городках,

неэффективная система денежной компенсации по поднаему жилья.

Интересно, что идея такой "американской" системы не нова для ВСУ. Впервые о ней официально заговорили еще в сентябре 2019 года, когда рабочая группа Генерального штаба проанализировала системы денежного довольствия вооруженных сил многих стран и предложила взять за основу именно американскую модель. Это решение было обусловлено тем, что система кадрового менеджмента ВС США является базовым ориентиром для разработки перспективной системы кадрового менеджмента ВС Украины.

Помимо внедрения новой системы денежного довольствия, планируется также усовершенствовать систему специальных выплат и вознаграждений за выполнение боевых и специальных задач. При этом особое внимание уделяется принципам справедливости, прозрачности и влияния на мотивацию военнослужащих.

Важным аспектом реформы является обновление системы компенсации за поднаем жилья. Новая система, кроме учета количества членов семьи и региона проживания, также будет принимать во внимание воинское звание военнослужащего, что должно сделать его более справедливым и мотивирующим.

Утверждение этой стратегии может произойти до конца сентября. Сейчас проект опубликован на официальном сайте Министерства обороны Украины.