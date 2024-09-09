ВОЙНА В Украине КАРТА ВСУ продолжают атаковать армию рф в Курской области на нескольких направлениях — ISW

2024-09-09 20:48

ВСУ продолжают наступление в Курской области, продвинувшись к югу от Хитровки (к северу от Суджи). Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 7 сентября.

Как сообщают аналитики, геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска продолжали атаковать на юго-запад от Коренево в районе Снагости, Вишневки и Комаровки, в районе Коренево, на восток от Коренево в районе Ольговки и Матвеевки; на север от Суджи в районе Марьевки и Погребки, на северо-восток от Суджи в районе Мартыновки; и юго-восток от Суджи в районе Борок 6 и 7 сентября.

Есть сведения, что на Курском направлении действуют подразделения российской 155-й бригады морской пехоты, 810-й бригады морской пехоты, 83-й бригады ВДВ.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 сентября, указывают на то, что армия страны-агрессора РФ недавно вернула себе позиции к юго-востоку от Коренево и в северной части Черкасского Поречного (к северо-востоку от Суджи), отмечают в ISW.

Кроме того, ВСУ продолжают атаковать российские наземные линии связи и российскую военную технику в ближнем тылу в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 7 сентября, показывают, как украинские силы наносят удар по российскому понтонному мосту через реку Сейм к северу от Глушково и Званного (к юго-западу от Коренево) с использованием, вероятно, кассетных боеприпасов GMLRS.

Дополнительные кадры, опубликованные 7 сентября, показывают, как украинские силы наносят удар по российскому зенитному ракетному комплексу 9К33 Оса в неуказанном районе Курской области.

Как отмечают в ISW, представитель группировки войск Харьков полковник Виталий Саранцев заявил 7 сентября, что российские оккупанты сохраняют активность на севере Харьковской области, но украинские операции в этом районе и оперативное давление вторжения Украины в Курскую область подрывают наступательные усилия России.

Украинский офицер заявил, что российские войска сохраняют цель создания «буферной зоны» на севере Харьковской области вдоль государственной границы с Белгородской областью — для фиксации и отвлечения украинских войск в этот район. Саранцев добавил, что российские войска стремятся приблизиться к Харькову с направления Глубокое — Липцы, для того чтобы оказать давление на власти Украины и продвинуться из-под Волчанска в тыл украинским подразделениям на Купянском направлении.