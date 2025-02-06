ВОЙНА В Украине Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники врага

2025-02-06 13:35

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления, артиллерийское средство, а также станцию радиоэлектронной ​​борьбы российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 90 боевых столкновений. На Харьковском направлении военные отразили четыре атаки противника в районах Волчанска и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполевки, Колодцев и Торского.

На Северском направлении россияне девять раз атаковали позиции в районах Спорного, Северского и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении защитники остановили 24 штурмовых и наступательных действия россиян в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеевки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили три атаки вблизи Константинополя. На Гуляйпольском направлении российские захватчики совершили две атаки в направлении Новополя.

В операционной зоне на Курщине подразделения ВСУ отразили девять атак россиян. Враг нанес 54 авиационных удара, с применением 78 управляемых бомб, а также совершил 415 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.