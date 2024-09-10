Жизнь В Украину идет похолодание с дождями: синоптик сказала, где задержится бабье лето

2024-09-10 18:26

 

Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и дождях во вторник, 10 сентября.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

В некоторые регионы Украины уже идет заметное похолодание. Однако на остальной территории страны все-таки будет продолжаться бабье лето.

По словам синоптика, холодно и с дождями будет завтра в западной части Украины, днем ​​+17+22 градуса. Только в Тернопольской и Хмельницкой области столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

На остальной же территории Украины бабье лето будет продолжаться - солнечно, сухо, +24+28 градусов. Есть вероятность только локальных дождей в Приазовье и Днепропетровской области.

В Киеве завтра будет солнце. Ночью температура воздуха составит +12 градусов, а днем ​​+26 градусов.

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