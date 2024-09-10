Политика Одна из стран позволила Украине бить по территории роССии: касается и F-16

2024-09-10 19:15

У Украины есть право использовать голландское оружие для защиты себя.

Нидерланды разрешили Украине использовать свое вооружение для атак на военные объекты на территории страны-агрессора России.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, Амстердам позволяет Киеву использовать их вооружение на российской территории в пределах права на самозащиту – в соответствии с международным правом. Это касается и истребителей F-16, которые предоставит Амстердам Украине.

"Киев имеет право защищать себя. И если страну атакуют с приграничных районов или российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же касается вражеских ракет: они тоже могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", — подчеркнул Брекельманс.

Политик также призвал союзников Украины сделать то же самое. Ведь, отметил министр, нормы международного права не ограничивают расстояние таких ударов.

"Право на самооборону не прекращается в 100 километрах от границы. Мы не накладывали на Украину никаких ограничений на оперативное расстояние", — заявил нидерландский министр обороны.

Нидерланды также выделят 80 млн евро на материалы для обслуживания F-16 и поставят ракеты "воздух-воздух".

Напомним, аналитики ISW информировали о том, что Кремль наращивает возможности для нанесения высокоточных ударов в глубь Украины. В частности, Москва все более активно закупает баллистические ракеты у Ирана и Северной Кореи и продолжает наращивать производство собственного вооружения.