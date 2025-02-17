ВОЙНА В Украине На Покровском направлении фронта произошел перелом - Силы обороны Украины отбросили рашистов

2025-02-17 11:33

Силы обороны Украины выбили рашистов из села Песчаное в трех километрах от Покровска. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов в эфиреТВ.

"Череда контратак украинских сил имела определенный успех. В частности, уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то 5 км к югу от Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом", - заявил он.

Спикер отметил, что на Покровском направлении произошел "определенный перелом".

"Очень серьезные намерения были у россиян по полуокружению города Покровск. Но они понесли серьезные потери именно на этом направлении в прошлом месяце. В этом месяце они тоже, скажем так, были приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах", - добавил Трегубов.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Александр Сырский рассказал о реальном положении дел на Покровском направлении

2025-02-03 11:33

Западные СМИ пояснили, почему для Украины критически важно удержать Покровск Донецкой области

2024-12-20 13:30

Рашисты расстреляли пятерых безоружных пленных на Покровском направлении

2024-11-27 11:28

Наступление рф за Покровск: какое событие серьезно изменило ситуацию в пользу ВСУ

2024-10-26 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

На Покровском направлении фронта произошел перелом - Силы обороны Украины отбросили рашистов

2025-02-17 11:33

Удар российского дрона по Чернобыльской АЭС: команда МАГАТЭ изучила все детали ЧП

2025-02-17 10:27

Латвия заказала для украинской армии новейшие бронетранспортеры Patria

2025-02-15 13:34

Власти Норвегии выделили еще 106 млн долларов на средства ПВО для Украины

2025-02-15 10:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

На Покровском направлении фронта произошел перелом - Силы обороны Украины отбросили рашистов 2025-02-17 11:33
Удар российского дрона по Чернобыльской АЭС: команда МАГАТЭ изучила все детали ЧП 2025-02-17 10:27
Латвия заказала для украинской армии новейшие бронетранспортеры Patria 2025-02-15 13:34
Власти Норвегии выделили еще 106 млн долларов на средства ПВО для Украины 2025-02-15 10:31