ВОЙНА В Украине На Покровском направлении фронта произошел перелом - Силы обороны Украины отбросили рашистов

2025-02-17 11:33

Силы обороны Украины выбили рашистов из села Песчаное в трех километрах от Покровска. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов в эфиреТВ.

"Череда контратак украинских сил имела определенный успех. В частности, уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то 5 км к югу от Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом", - заявил он.

Спикер отметил, что на Покровском направлении произошел "определенный перелом".

"Очень серьезные намерения были у россиян по полуокружению города Покровск. Но они понесли серьезные потери именно на этом направлении в прошлом месяце. В этом месяце они тоже, скажем так, были приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах", - добавил Трегубов.