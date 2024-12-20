ВОЙНА В Украине Западные СМИ пояснили, почему для Украины критически важно удержать Покровск Донецкой области

2024-12-20 13:30

Западные союзники Украины должны выполнить свои обещания по военной помощи, учитывая намерения россии захватить критически важную шахту в городе Покровск в Донецкой области. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg, опубликованном накануне.



"Критически важная шахта в Покровске на востоке Украины стала основным объектом усилий россии, направленных на максимальное расширение территории. Сейчас российские войска находятся в 5 км от нее. Дроны-камикадзе поражают гражданские автомобили вокруг шахты, а на прошлой неделе компания Метинвест, владеющая шахтой, закрыла и эвакуировала один из трех ее шахтных стволов. В настоящее время мало продержаться дольше, чем несколько дней. Ее потеря будет стоить Украине, которая находится в состоянии войны, до половины будущего производства стали", - говорится в статье.



Агентство отмечает, что помимо добычи коксующегося угля, Покровск является целью по многим причинам: это важный железнодорожный и автомобильный узел для обеспечения украинских оборонных линий, а также один из последних городов, оставшихся под контролем Украины в Донецкой области.



"Лидеры Европы неоднократно заявляли, что поддержат Украину в достижении урегулирования. Тогда почему задерживается оказание помощи? Такого урегулирования невозможно достичь, пока Россия считает, что может одержать победу на поле боя", - пишет Bloomberg.



Автор статьи напоминает, что администрация Джо Байдена спешит использовать всю оставшуюся в ее распоряжении доступную помощь до инаугурации Трампа. Ранее в этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц пообещал выделить еще 650 млн евро в виде высокотехнологичных систем противовоздушной обороны IRIS-T и Patriot, которые должны быть поставлены до конца этого года. Но есть разница между тем, что Европа обещает, и тем, что она реально выполняет.



"Особенно разочаровывает огромная разница между тем, что Европа пообещала, и тем, что она фактически предоставила. По подсчетам Кильского института, эта сумма составляет всего 125 млрд евро. Истощенные защитники Киева нуждаются в оружии и боеприпасах всех видов, которые они могут сейчас получить. Украине крайне важно окончание войны, к которому она стремится, но для этого у президента Владимира Зеленского должна быть сильная позиция за столом переговоров. Сейчас у россии нет стимулов для компромисса, поскольку она побеждает", - отмечает Bloomberg.



При этом отмечается, что речь не идет о предоставлении Киеву дорогих и современных вооружений. Часть того, что нужно украинцам, должна поступать из западных запасов и от западных производителей, как, например, обещанная Шольцем система ПВО.



"Но все остальное может производить отечественная оборонная промышленность: Украина уже сейчас может производить большую часть того, что ей нужно для стабилизации линии фронта и оснащения новых батальонов - ей просто не хватает средств, чтобы это закупить. Дать средства нужно быстро - не для затягивания войны, а для ее завершения настоящими переговорами. Удержание или затягивание помощи сейчас - это не о мире, это о содействии вторжению", - резюмирует агентство.